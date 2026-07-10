Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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Performance im Blick 10.07.2026 10:04:08

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Schindler eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Schindler-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Schindler-Papier 272,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,676 Schindler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 254,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 933,82 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,62 Prozent abgenommen.

Am Markt war Schindler jüngst 26,94 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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