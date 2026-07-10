Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Performance im Blick
|
10.07.2026 10:04:08
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Schindler-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Schindler-Papier 272,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,676 Schindler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 254,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 933,82 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,62 Prozent abgenommen.
Am Markt war Schindler jüngst 26,94 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schindler AG NA
|
10.07.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.06.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schindler-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.06.26