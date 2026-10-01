SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schindler-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Schindler-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Schindler-Anteile betrug an diesem Tag 299,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Schindler-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,334 Schindler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (260,60 CHF), wäre die Investition nun 87,16 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,84 Prozent abgenommen.

Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at