Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Lohnendes Schindler-Investment?
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01.10.2026 10:03:17
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Schindler-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Schindler-Anteile betrug an diesem Tag 299,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Schindler-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,334 Schindler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (260,60 CHF), wäre die Investition nun 87,16 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,84 Prozent abgenommen.
Alle Schindler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
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