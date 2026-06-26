Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Lohnende Schindler-Investition?
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26.06.2026 10:03:50
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schindler-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Schindler-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 281,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 35,587 Schindler-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 260,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 270,46 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,30 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Schindler belief sich zuletzt auf 27,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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