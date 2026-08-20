Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Profitabler Schindler-Einstieg?
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20.08.2026 10:03:27
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schindler von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schindler-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 300,60 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Schindler-Aktie investierten, hätten nun 0,333 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,56 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 19.08.2026 auf 254,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 15,44 Prozent verkleinert.
Schindler wurde am Markt mit 26,91 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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