Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Lukrative Schindler-Anlage?
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14.05.2026 10:03:37
SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schindler von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Schindler-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Schindler-Aktie bei 296,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,376 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 886,56 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 13.05.2026 auf 262,60 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 11,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 28,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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