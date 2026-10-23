Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

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Profitable Schlatter Industries-Anlage? 23.10.2026 10:03:37

SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Schlatter Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Schlatter Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 490,196 Schlatter Industries-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 196,08 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,96 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Schlatter Industries einen Börsenwert von 23,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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