Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Frühes Investment
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10.07.2026 10:04:08
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Schlatter Industries-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Schlatter Industries-Papier an diesem Tag bei 22,52 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 444,044 Schlatter Industries-Aktien. Die gehaltenen Schlatter Industries-Aktien wären am 09.07.2026 7 992,79 CHF wert, da der Schlussstand 18,00 CHF betrug. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 7 992,79 CHF entspricht einer negativen Performance von 20,07 Prozent.
Schlatter Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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