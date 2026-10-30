Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

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Lohnendes Schlatter Industries-Investment? 30.10.2026 10:03:36

SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schlatter Industries-Aktien verlieren können.

Schlatter Industries-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Schlatter Industries-Papier bei 20,79 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,810 Schlatter Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Schlatter Industries-Aktie auf 19,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,73 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 4,27 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Schlatter Industries zuletzt 21,98 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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