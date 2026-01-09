Schlatter Industries Aktie

Rentables Schlatter Industries-Investment? 09.01.2026 10:05:10

SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schlatter Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Schlatter Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Schlatter Industries-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schlatter Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 3,401 Schlatter Industries-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers auf 21,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,42 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,58 Prozent eingebüßt.

Schlatter Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,98 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

