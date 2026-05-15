Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Schlatter Industries-Investition im Blick
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15.05.2026 10:03:59
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schlatter Industries-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 15.05.2023 wurde das Schlatter Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,87 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,190 Schlatter Industries-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 72,90 CHF, da sich der Wert eines Schlatter Industries-Papiers am 13.05.2026 auf 17,40 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 72,90 CHF, was einer negativen Performance von 27,10 Prozent entspricht.
Schlatter Industries war somit zuletzt am Markt 20,43 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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