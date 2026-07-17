Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Rentable Schlatter Industries-Investition?
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17.07.2026 10:03:58
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schlatter Industries-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 24,45 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,091 Schlatter Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.07.2026 auf 18,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,50 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,50 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Schlatter Industries jüngst 19,53 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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