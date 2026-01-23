SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schlatter Industries-Anteile betrug an diesem Tag 25,02 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 399,639 Schlatter Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 832,93 CHF, da sich der Wert einer Schlatter Industries-Aktie am 22.01.2026 auf 19,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 21,67 Prozent vermindert.

Schlatter Industries war somit zuletzt am Markt 22,54 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at