Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
20.02.2026 10:04:15
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schlatter Industries-Aktie an diesem Tag 24,64 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Schlatter Industries-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,059 Schlatter Industries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,55 CHF, da sich der Wert eines Schlatter Industries-Anteils am 19.02.2026 auf 19,60 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,45 Prozent.
Der Schlatter Industries-Wert an der Börse wurde auf 21,21 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
