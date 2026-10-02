SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schlatter Industries-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Schlatter Industries-Aktie an diesem Tag bei 23,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 432,943 Schlatter Industries-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 8 658,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 13,41 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schlatter Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 22,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at