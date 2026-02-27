Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lukrativer Schlatter Industries-Einstieg?
|
27.02.2026 10:03:43
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schlatter Industries-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Schlatter Industries-Papier letztlich bei 25,02 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,964 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 767,31 CHF, da sich der Wert einer Schlatter Industries-Aktie am 26.02.2026 auf 19,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 23,27 Prozent.
Insgesamt war Schlatter Industries zuletzt 21,53 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schlatter Industries AG
|
27.02.26
|SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.02.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Zürich: So performt der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
18.02.26
|Handel in Zürich: SPI legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im SPI (finanzen.at)