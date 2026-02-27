SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Schlatter Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schlatter Industries-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Schlatter Industries-Papier letztlich bei 25,02 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,964 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 767,31 CHF, da sich der Wert einer Schlatter Industries-Aktie am 26.02.2026 auf 19,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 23,27 Prozent.

Insgesamt war Schlatter Industries zuletzt 21,53 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at