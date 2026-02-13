SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Schlatter Industries-Investment gewesen.

Das Schlatter Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Schlatter Industries-Papier bei 21,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schlatter Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 458,716 Schlatter Industries-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Schlatter Industries-Anteile wären am 12.02.2026 9 174,31 CHF wert, da der Schlussstand 20,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,26 Prozent eingebüßt.

Alle Schlatter Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at