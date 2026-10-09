Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Frühes Investment
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09.10.2026 10:04:05
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Schlatter Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,25 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,123 Schlatter Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82,47 CHF, da sich der Wert eines Schlatter Industries-Anteils am 08.10.2026 auf 20,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17,53 Prozent.
Schlatter Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,63 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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