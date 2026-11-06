SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,25 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Schlatter Industries-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,233 Schlatter Industries-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 20,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 849,39 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 15,06 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Schlatter Industries eine Marktkapitalisierung von 21,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at