SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Schlatter Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Schlatter Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,872 Schlatter Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Schlatter Industries-Aktien wären am 02.07.2026 871,56 CHF wert, da der Schlussstand 19,00 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 871,56 CHF, was einer negativen Performance von 12,84 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Schlatter Industries belief sich jüngst auf 20,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at