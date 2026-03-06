Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lukrativer Schlatter Industries-Einstieg?
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Schlatter Industries-Anteile 29,35 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investierten, hätten nun 340,676 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.03.2026 auf 19,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 643,19 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 33,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schlatter Industries bezifferte sich zuletzt auf 21,19 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Schlatter Industries AG
|19,50
|0,00%
