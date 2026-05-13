SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 123,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Schweizerische Nationalbank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,905 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 3 480,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 988,42 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 209,88 Prozent angewachsen.

Am Markt war Schweizerische Nationalbank jüngst 345,77 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at