SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Schweizerische Nationalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3 160,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,316 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 993,67 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 08.09.2026 auf 3 140,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 993,67 CHF, was einer negativen Performance von 0,63 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Schweizerische Nationalbank belief sich zuletzt auf 305,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at