SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schweizerische Nationalbank gewesen.

Das Schweizerische Nationalbank-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 040,00 CHF wert. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,615 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 33 461,54 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 17.02.2026 auf 3 480,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 234,62 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Schweizerische Nationalbank belief sich zuletzt auf 344,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at