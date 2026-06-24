Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

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Profitables Schweizerische Nationalbank-Investment? 24.06.2026 10:03:49

SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4 400,00 CHF. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,273 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 386,36 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 23.06.2026 auf 3 250,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -26,14 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schweizerische Nationalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 325,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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