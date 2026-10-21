Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Schweizerische Nationalbank-Investition
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21.10.2026 10:03:28
SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Schweizerische Nationalbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Schweizerische Nationalbank-Papier an diesem Tag 5 140,00 CHF wert. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,195 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 3 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 610,89 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,91 Prozent.
Der Börsenwert von Schweizerische Nationalbank belief sich jüngst auf 308,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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