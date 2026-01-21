SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schweizerische Nationalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 095,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,913 Schweizerische Nationalbank-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 561,64 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 20.01.2026 auf 3 900,00 CHF belief. Mit einer Performance von +256,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Schweizerische Nationalbank war somit zuletzt am Markt 375,96 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at