Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

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Schweizerische Nationalbank-Investition 23.09.2026 10:03:49

SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schweizerische Nationalbank-Aktie betrug an diesem Tag 5 160,00 CHF. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,019 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Schweizerische Nationalbank-Aktie auf 3 170,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,43 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 61,43 CHF, was einer negativen Performance von 38,57 Prozent entspricht.

Schweizerische Nationalbank wurde am Markt mit 317,10 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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