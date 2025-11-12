SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Schweizerische Nationalbank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4 250,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,235 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 3 600,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 847,06 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 15,29 Prozent.

Schweizerische Nationalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 371,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at