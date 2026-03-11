Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

Rentable Schweizerische Nationalbank-Anlage? 11.03.2026 10:03:51

SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Schweizerische Nationalbank-Papier an diesem Tag 5 300,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,887 Schweizerische Nationalbank-Anteilen. Die gehaltenen Schweizerische Nationalbank-Aktien wären am 10.03.2026 6 132,08 CHF wert, da der Schlussstand 3 250,00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 38,68 Prozent.

Insgesamt war Schweizerische Nationalbank zuletzt 324,82 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank

Portfolio angepasst Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf den Tisch gelegt und ihre Investitionen in US-amerikanische Aktien enthüllt.

10:03
