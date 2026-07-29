Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

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Hochrechnung 29.07.2026 10:03:44

SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Schweizerische Nationalbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5 360,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,187 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.07.2026 gerechnet (2 960,00 CHF), wäre die Investition nun 552,24 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44,78 Prozent.

Schweizerische Nationalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 296,38 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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