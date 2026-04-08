Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Lukrative Schweizerische Nationalbank-Anlage?
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08.04.2026 10:03:55
SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren eingebracht
Das Schweizerische Nationalbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5 320,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,019 Schweizerische Nationalbank-Anteilen. Die gehaltenen Schweizerische Nationalbank-Papiere wären am 07.04.2026 63,72 CHF wert, da der Schlussstand 3 390,00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 36,28 Prozent.
Der Marktwert von Schweizerische Nationalbank betrug jüngst 343,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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