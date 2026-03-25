SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schweizerische Nationalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schweizerische Nationalbank-Aktie betrug an diesem Tag 3 480,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,287 Schweizerische Nationalbank-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.03.2026 962,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 350,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 3,74 Prozent.

Der Börsenwert von Schweizerische Nationalbank belief sich jüngst auf 334,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at