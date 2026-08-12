Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Schweizerische Nationalbank-Investition? 12.08.2026 10:04:01

SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schweizerische Nationalbank-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3 230,00 CHF. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,031 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 95,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 090,00 CHF belief. Mit einer Performance von -4,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 310,33 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schweizerische Nationalbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Schweizerische Nationalbank

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schweizerische Nationalbank 3 260,00 0,31% Schweizerische Nationalbank

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen freundlich
In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag in Grün. Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen