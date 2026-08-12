Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Rentable Schweizerische Nationalbank-Investition?
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12.08.2026 10:04:01
SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3 230,00 CHF. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,031 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 95,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 090,00 CHF belief. Mit einer Performance von -4,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 310,33 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Schweizerische Nationalbank
|3 260,00
|0,31%