SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schweizerische Nationalbank-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3 230,00 CHF. Bei einem Schweizerische Nationalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,031 Schweizerische Nationalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 95,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3 090,00 CHF belief. Mit einer Performance von -4,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 310,33 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at