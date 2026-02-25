SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die Schweizerische Nationalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3 590,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,028 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schweizerische Nationalbank-Papiere wären am 24.02.2026 96,10 CHF wert, da der Schlussstand 3 450,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,90 Prozent abgenommen.

Schweizerische Nationalbank wurde am Markt mit 345,19 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

