SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Schweizerische Nationalbank bedeutet

Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.08.2018 wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6 180,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Schweizerische Nationalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,618 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schweizerische Nationalbank-Aktien wären am 29.08.2023 7 394,82 CHF wert, da der Schlussstand 4 570,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -26,05 Prozent.

Schweizerische Nationalbank wurde am Markt mit 458,14 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at