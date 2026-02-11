SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Schweizerische Nationalbank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Schweizerische Nationalbank-Papier bei 4 780,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,209 Schweizerische Nationalbank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 717,57 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 10.02.2026 auf 3 430,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28,24 Prozent verringert.

Schweizerische Nationalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 348,19 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at