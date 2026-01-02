Sensirion Aktie

Sensirion

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

Lukrative Sensirion-Anlage? 02.01.2026 10:03:35

SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Sensirion eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Sensirion-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 57,30 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Sensirion-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,745 Sensirion-Aktien. Die gehaltenen Sensirion-Aktien wären am 30.12.2025 107,50 CHF wert, da der Schlussstand 61,60 CHF betrug. Damit wäre die Investition 7,50 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Sensirion eine Marktkapitalisierung von 959,70 Mio. CHF. Die Erstnotiz der Sensirion-Aktie fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sensirion-Aktie lag beim Börsengang bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

