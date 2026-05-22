Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
|Sensirion-Anlage
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Sensirion-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Sensirion-Anteile bei 61,60 CHF. Bei einem Sensirion-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 162,338 Sensirion-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 12 775,97 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Sensirion bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd. CHF. Sensirion-Papiere wurden am 22.03.2018 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Sensirion-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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