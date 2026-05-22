Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sensirion-Anlage 22.05.2026 10:04:00

SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Sensirion-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Sensirion-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Sensirion-Anteile bei 61,60 CHF. Bei einem Sensirion-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 162,338 Sensirion-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 12 775,97 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd. CHF. Sensirion-Papiere wurden am 22.03.2018 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Sensirion-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

mehr Nachrichten