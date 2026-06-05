Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Frühes Investment 05.06.2026 10:03:53

SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sensirion-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 73,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,643 Sensirion-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.06.2026 1 195,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 87,60 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 195,09 CHF, was einer positiven Performance von 19,51 Prozent entspricht.

Der Sensirion-Wert an der Börse wurde auf 1,37 Mrd. CHF beziffert. Der erste Handelstag der Sensirion-Aktie an der Börse SWX war der 22.03.2018. Damals wurde der erste Kurs des Sensirion-Papiers bei 45,15 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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