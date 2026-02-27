Sensirion Aktie

Sensirion-Investition im Blick 27.02.2026 10:03:43

SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sensirion von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Sensirion gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Sensirion-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Sensirion-Papier 57,40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 174,216 Sensirion-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 756,10 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Anteils am 26.02.2026 auf 56,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,44 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Sensirion belief sich zuletzt auf 867,12 Mio. CHF. Sensirion-Anteile wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Sensirion-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

