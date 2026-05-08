Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Hochrechnung 08.05.2026 10:03:59

SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sensirion von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sensirion-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Sensirion-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 66,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,511 Sensirion-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,76 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 07.05.2026 auf 72,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,76 Prozent vermehrt.

Sensirion erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,10 Mrd. CHF. Die Sensirion-Aktie ging am 22.03.2018 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Sensirion-Aktie auf 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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