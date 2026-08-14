Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
|Sensirion-Investment
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sensirion von vor 5 Jahren bedeutet
Am 14.08.2021 wurde die Sensirion-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Sensirion-Papier 88,70 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 112,740 Sensirion-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 80,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 098,08 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 9,02 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Sensirion belief sich zuletzt auf 1,24 Mrd. CHF. Sensirion-Anteile wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Sensirion-Papiers lag beim Börsengang bei 45,15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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