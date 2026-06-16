SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Langfristige Anlage
|
16.06.2026 10:03:56
SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 16.06.2016 wurde die SF Urban Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SF Urban Properties-Anteile an diesem Tag 79,63 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 1,256 SF Urban Properties-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen SF Urban Properties-Papiere wären am 15.06.2026 123,32 CHF wert, da der Schlussstand 98,20 CHF betrug. Damit wäre die Investition 23,32 Prozent mehr wert.
SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 327,36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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