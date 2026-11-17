Wer vor Jahren in SF Urban Properties eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SF Urban Properties-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 88,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,299 SF Urban Properties-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (102,00 CHF), wäre die Investition nun 1 152,54 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 15,25 Prozent vermehrt.

Der SF Urban Properties-Wert an der Börse wurde auf 339,89 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at