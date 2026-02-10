SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SF Urban Properties-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die SF Urban Properties-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SF Urban Properties-Aktie an diesem Tag bei 92,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 1,087 SF Urban Properties-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 105,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,13 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,13 Prozent angezogen.

Am Markt war SF Urban Properties jüngst 350,12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at