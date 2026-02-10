SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|SF Urban Properties-Anlage im Blick
|
10.02.2026 10:04:07
SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren eingebracht
Die SF Urban Properties-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SF Urban Properties-Aktie an diesem Tag bei 92,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 1,087 SF Urban Properties-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 105,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,13 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,13 Prozent angezogen.
Am Markt war SF Urban Properties jüngst 350,12 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!