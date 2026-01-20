SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingebracht

SF Urban Properties Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SF Urban Properties-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 94,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,058 SF Urban Properties-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,99 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Papiers am 19.01.2026 auf 103,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,99 Prozent zugenommen.
Alle SF Urban Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 348,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
