SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen SF Urban Properties-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SF Urban Properties-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 94,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,058 SF Urban Properties-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,99 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Papiers am 19.01.2026 auf 103,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,99 Prozent zugenommen.

Alle SF Urban Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 348,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at