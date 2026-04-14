SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SF Urban Properties-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das SF Urban Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,990 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.04.2026 104,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 106,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,95 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 353,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at