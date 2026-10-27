SF Urban Properties Aktie

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WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131

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Profitables SF Urban Properties-Investment? 27.10.2026 10:03:29

SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit SF Urban Properties-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 98,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,204 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 035,71 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 26.10.2026 auf 101,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,57 Prozent gesteigert.

SF Urban Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 340,22 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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