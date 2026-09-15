SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 15.09.2025 wurde das SF Urban Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SF Urban Properties-Papier an diesem Tag 98,40 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,163 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 14.09.2026 1 016,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 100,00 CHF belief. Mit einer Performance von +1,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 334,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at