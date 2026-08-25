SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen SF Urban Properties-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 11,628 SF Urban Properties-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 158,14 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 24.08.2026 auf 99,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,81 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SF Urban Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 334,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at